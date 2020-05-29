رياضة | فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ في الميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ في الميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض المدرب السويسري رنيه فايلر المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي فكرة رحيل أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.

فايلر يرفض رحيل أحمد الشيخ

وكانت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي قد عرضت بعد الأسماء على المدرب السويسري رنيه فايلر لتحديد بديل رمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزى، ومنهم عبد الرحمن مجدي لاعب الإسماعيلي، الا أن فايلر تمسك بفكرة بقاء أحمد الشيخ لاعب الفريق الأحمر لحين حسم مصير صبحي.

وينتظر الشيخ حسم مستقبله من قبل النادي الأهلي وبعدها سوف يحدد موقفه من العروض التى تلقها في الفترة الماضية.

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من جانبه ترى لجنة التخطيط، أن بقاء أحمد الشيخ خلال الموسم المقبل هو القرار الأفضل، مشيرة إلى أن الاعب قدم مردودا جيدا خلال الموسم الجاري وبات أكثر انسجاما مع اللاعبين وطريقة لعب الأهلي.

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وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أعلن عودة الأنشطة الرياضية بشكل تدريجي منتصف يونيو المقبل، وفقا لخطة التعايش مع كورونا.