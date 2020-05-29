رياضة | قبل انتقاله لبرشلونة.. ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان ؟

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر قبل انتقاله لبرشلونة.. ماذا قدم لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان ؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب مسئولو فريق برشلونة الإسباني من التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب فريق إنتر ميلان الإيطالي خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت بعض التقارير الإسبانية إلى وصول البارسا لاتفاق مع إنتر ميلان بشأن لاوتارو، وأيضاً تساعد رغبة اللاعب الأرجنتيني في مزاملة مواطنه ليونيل ميسي على انتقاله إلى البارسا.

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وخاض لاوتارو مارتينيز مع فريق إنتر ميلان 66 مباراة بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 25 هدف وصناعة 5 أهداف لزملائه.

واحرز مهاجم إنتر ميلان 5 أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، وسجل هدف وحيد في بطولة الدوري الأوروبي.

وخاض لاوتارو مع المنتخب الأرجنتيني 17 مباراة سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفا وحيدا، وقدم مستوى مميز مع المنتخب في بطولة كوبا امريكا الماضية