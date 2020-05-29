رياضة | موراي يشارك في بطولة لندن للتنس

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر موراي يشارك في بطولة لندن للتنس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أندري موراي نجم كرة التنس، مشاركته في البطولة التي ينظمها شقيقه جيمي في لندن، وذلك في ظل توقف بطولات الكرة الصفراء بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

وغاب الاسكتلندي عن الملاعب بسبب مشكلة في الورك، منذ نوفمبر الماضي، حين خاض نهائيات كأس ديفيز في مدريد.

وأمضى موراي فترة الحجر الصحي المنزلي للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في لندن مع أسرته، وفي الأيام الأخيرة شوهد يتدرب مع شقيقه جيمي، الذي نظم هذه البطولة الجديدة الموجهة للاعبين البريطانيين.

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وستقام البطولة في الفترة ما بين 23 و28 يونيو بمركز روهامتون الوطني للتنس على الملاعب الصلبة، وسيشارك بها الأخوان موراي وكايل إدموند ودان إيفانز، بين آخرين.

وتنضم هذه البطولة إلى مبادرة الاتحاد البريطاني للتنس، الذي أعلن هذا الأسبوع عن تدشين أربع بطولات لشهر يوليو، موجهة لأفضل 16 لاعبا بريطانيا.

وتسعى هذه البطولات لاستعادة إيقاع المنافسات وتحقيق دخل اقتصادي للاعبين بينما لا تزال المنافسات الدولية متوقفة.