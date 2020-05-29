رياضة | اتحاد جدة يرصد نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يرصد نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية سعودية عن اهتمام نادي اتحاد جدة بالتعاقد مع احمد الشناوي حارس الزمالك السابق وفريق بيراميدز الحالي في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة الرياضة السعودية فإن اتحاد جدة يرغب في التعاقد مع الشناوي ليكون بديلا للحارس البرازيلي جروهي والمحتمل رحيله عن الفريق.

ووضع اتحاد جدة الحارس احمد الشناوي على طاولة التعاقدات لتعزيز مركز حراسة المرمي مع الحارس عساف قرني والذي تنوي الادارة تمديد عقده لمدة موسم اضافي مع الفريق.

ويناقش الاتحاد السعودي عودة الدورى من خلال اجتماعات مع الاندية لتحديد الوقت المناسب للعودة في ظل الاجراءات رفع الحظر بشكل تدريجي التى بدأت المملكة في اتخاذها .