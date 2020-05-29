رياضة | رافضًا كل الحلول.. فايلر يُصر على طرد نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر رافضًا كل الحلول.. فايلر يُصر على طرد نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تدخلت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في الساعات القليلة الماضية لمحاولة إقناع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق ببقاء صالح جمعة نجم الأحمر للموسم القادم وعدم رحيله في الصيف.

ورفض فايلر كل محاولات لجنة التخطيط لبقاء صالح جمعة داخل القلعة الحمراء في الموسم القادم وظل مصمم على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

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وأكد رينيه فايلر إلى لجنة التخطيط بالأهلي إلى أنه على الرغم من موهبة صالح جمعة التي لا يختلف عليها أحد ولكنه غير راض عن سلوكياته خارج الملعب بالاضافه إلى حالة الخمول التي يظهر بها في التدريبات وعدم تنفيذه لمطالب فايلر الفنية.

وستقوم لجنة التخطيط بالنادي الأهلي في الفترة المقبلة بتسويق صالح جمعة للبحث عن عرض مناسب لضمه في الصيف القادم بعد رفض فايلر التام لفكرة استمراره في الفريق.

وكانت العديد من الأندية قد أظهرت اهتمام كبير بالتعاقد مع صالح جمعة في نهاية الموسم الجاري أبرزها نادي إنبي والإنتاج الحربي ومصر المقاصة وغيرها من أندية الدوري الخليجي.