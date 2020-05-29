رياضة | ليفاندوفيسكي يسعى لتحقيق رقما قياسيا في البوندزليجا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ليفاندوفيسكي يسعى لتحقيق رقما قياسيا في البوندزليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية ألمانية أن البولندي روبرت ليفاندوسكي نجم بايرن ميونخ الألماني يسعى لكسر النحس أمام فوروتا دوسلدورف في المباراة التي تجمع الفريقين غدًا في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الألماني.

وأفادت التقارير الصحفية بأن فورتونا دوسلدورف هو الفريق الوحيد بين فرق الدوري الألماني في الموسم الحالي الذي لم ينجح روبرت ليفاندوفسكي في الاسجيل في شباكه من قبل، حيث خاض أمامه 5 مباريات حتى الآن.

وذكرت التقارير الصحفية أن مباراة الدور الأول هي الأولى التي لم يسجل فيها النجم البولندي هدفًا واحدًا على الأقل بعد 11 مباراة متتالية زار فيها شباك المنافسين.

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وأشارت التقارير الصحفية إلى أنه على عكس ليفاندوسكي فإن سجل بايرن ميونخ أمام دوسلدورف مميز، حيث تمكن الفريق البافاري من تسجيل ثلاثة أهداف على الأقل في كل مباراة من مبارياته الست الأخيرة ضد فورتونا دوسلدورف بواقع 24 هدفًا في المجمل.

وأوضحت التقارير الصحفية أن أرمينيا بيلفيد وحده استقبل ثلاثة أهداف أو أكثر في عدد أكبر من المباريات المتتالية ضد الفريق البافاري، بواقع سبع مباريات متتالية بين عامي 1982 و1985.

وأكدت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ سيواجه غدًا فورتونا دوسلدورف للمرة الخمسين في البوندزليجا وأنه في المباريات الـ 49 الماضية، فاز بايرن ميونخ في 29 مباراة مقابل 10 مباريات فقط فاز فيها دوسلدورف بينما انتهت 10 مباريات أخرى بالتعادل.

ونوخت التقارير الصحفية أن بايرن ميونخ لم يخسر سوى في مباراة واحدة من آخر 17 مواجهة أمام فورتونا دوسلدورف، حيث فاز في 13 مباراة وتعادل في 3 مباريات.