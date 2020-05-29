رياضة | بعد اشتعال الأزمة بين "آل الشيخ" والأهلي.. ماذا قدم أحمد حجازي داخل القلعة الحمراء؟ (أرقام)

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اشتعال الأزمة بين "آل الشيخ" والأهلي.. ماذا قدم أحمد حجازي داخل القلعة الحمراء؟ (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، بسبب رفض الإدارة الحمراء التعاون معه ومساعدته لدعم ومساندة الفريق الكروي ببعض الصفقات الجديدة.

ونشر "آل الشيخ" تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحمل انتقادات لاذعة وغير مباشرة لمجلس إدارة النادي الأهلي كتب فيها: "إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي، وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيروا في حاجة".

وأضاف: " الحمد لله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال".

وأثارت تغريدة "آل الشيخ" ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشهد تحول كبير في علاقته مع إدارة الأهلي والتي كانت قد تحسنت كثيرًا خلال الفترة الماضية، وعادت علاقة الود والمحبة بين الطرفين بعد الصلح بينه ومحمود الخطيب رئيس النادي خلال الفترة الماضية.

وأكدت تقارير صحفية أن توتر العلاقة مجددا بين تركي آل الشيخ وإدارة الأهلي سببه، أحمد حجازي مدافع منتخب مصر، حيث قاد "آل الشيخ" المفاوضات معه للعودة للقلعة الحمراء بعد موافقة مسئولي النادي، واتفق بالفعل معه على الانتقال للفريق الأهلاوي مقابل 35 مليون جنيه، لكن عاد "الخطيب" ورفض إتمام الصفقة بسبب الراتب الضخم والذي قد يسبب مشاكل داخل الفريق.

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ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" كل ما قدمه أحمد حجازي مع الأهلي قبل احترافه بالدوري الإنجليزي:-

انضم أحمد حجازي للنادي الأهلي في صيف عام 2015 قادمًا من فيورنتينا الإيطالي، ولعب ضمن صفوف القلعة الحمراء لمدة عامين، قبل إعارته لنادي وست بروميتش ألبيون عام 2017، وبعد المستويات الرائعة التي قدمها مدافع الفراعنة، قرر مسئولي النادي الإنجليزي شرائه بشكل نهائي.

خاض "حجازي" مع النادي الأهلي 56 مباراة في مختلف البطولات، بإجمالي دقائق لعب فعلية بلغت 4934 دقيقة، وسجل هدفين، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء.

شارك نجم منتخب مصر في 40 مباراة بالدوري الممتاز، بإجمالي دقائق لعب فعلية 3488 دقيقة، وصنع هدف وحيد، وحصل على 7 بطاقات صفراء، بينما شارك في مباراتين بكأس السوبر المصري بواقع 210 دقيقة لعب، ولم يسجل أو يصنع أي أهداف.

وخاض "حجازي" 14 مباراة في دوري أبطال إفريقيا، بإجمالي دقائق لعب فعلية 1236 دقيقة لعب، وسجل هدفين، ولم يصنع أهداف أخري.

توج أحمد حجازي خلال مشواره مع الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز (مرتين)، وكأس مصر (مرة وحيدة)، وكأس السوبر المصري (مرة وحيدة).