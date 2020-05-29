رياضة | فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في ضم 4 صفقات

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في ضم 4 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسليم لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، المراكز التي يرغب المدرب السويسري في تدعيم صفوف الفريق بها.

المدرب السويسري أبلغ إدارة التخطيط بالنادي الأحمر برغبته في التعاقد مع مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع والوسط والهجوم.

وقام المدرب السويسري بدراسة السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين من أجل اختيار المناسب للفريق الأحمر، وبدء التفاوض معه.

وتصدر الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، والأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، على رأس القائمة حيث طلب فايلر ضرورة التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.