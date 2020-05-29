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رياضة | فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في ضم 4 صفقات

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يبلغ إدارة الأهلي برغبته في ضم 4 صفقات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بتسليم لجنة التخطيط بالنادي الأحمر، المراكز التي يرغب المدرب السويسري في تدعيم صفوف الفريق بها.

المدرب السويسري أبلغ إدارة التخطيط بالنادي الأحمر برغبته في التعاقد مع مركز الظهير الأيمن وخط الدفاع والوسط والهجوم.

وقام المدرب السويسري بدراسة السيرة الذاتية لعدد من اللاعبين من أجل اختيار المناسب للفريق الأحمر، وبدء التفاوض معه.

وتصدر الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، والأوروجوياني سيرينو لاعب صن داونز الجنوب إفريقي، على رأس القائمة حيث طلب فايلر ضرورة التعاقد معهما في الميركاتو الصيفي المقبل.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس الذي اجتاح العالم مؤخرًا.

تولي "فايلر" القيادة الفنية للأهلي في أغسطس 2019 خلفًا للمدرب الأورجواياني مارتن لاسارتي والذي رحل عن تدريب الفريق بسبب سوء النتائج.

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خاض الأهلي 31 مباراة بمختلف البطولات حتي الآن تحت قيادة المدرب السويسري، حقق الفريق الفوز في 25 مباراة، وتعادل في 5 مباريات، وخسر مباراتين، سجل لاعبوه 69 هدفًا، واستقبلت شباكه 13 هدفًا.

نجح "فايلر" في تحقيق ثاني أفضل انطلاقة في تاريخ الأهلي ببطولة الدوري الممتاز، بعدما حقق 16 انتصارا متتاليًا وتعادل في مباراة وحيدة، وسجل لاعبوه 46 هدفا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وحصد الفريق 49 نقطة يعتلي بها صدارة الترتيب بفارق 16 نقطة عن المقاولون العرب صاحب المركز الثاني.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق صاحب أفضل انطلاقة في تاريخ الفريق بالدوري الممتاز، بعدما حقق 17 انتصارًا متتاليًا في موسم 2004 / 2005.

قاد "فايلر" الأهلي في 10 مباريات بالنسخة الحالية من بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، وخسر مباراة وحيدة، وسجل 16 هدفًا، واستقبل 5 أهداف، وتأهل لمواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي البطولة ولكن تأجلت المباريات بسبب جائحة كورونا.

خاض الأهلي تحت قيادته مباراة في كأس مصر، وحقق الفوز بها على بني سويف وتأهل لدور الـ16، بينما خاض مباراتين في بطولة السوبر ضد الزمالك، حسم الأولي لصالح المارد الأحمر بنتيجة 3-2 وتوج باللقب، وخسر الثانية بركلات الترجيح 4 -3.

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