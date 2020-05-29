رياضة | موعد مباراة المحمدي وتريزيجيه الأولى مع أستون فيلا بعد استئناف الدوري الإنجليزي

كشفت رابطة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن موعد استئناف بطولة البريمير ليج والتي من المقرر أن تبدأ يوم 17 يونيو القادم.

وتم الإعلان رسميا أيضا من قبل رابطة الدوري الإنجليزي أن هناك مباراتان ستقام يوم 17 يونيو الأولى بين أرسنال ومانشستر سيتي، أما المباراة الثانية فهي تشهد تواجد ثنائي مصري وهما محمود حسن تريزيجيه، وأحمد المحمدي، نجمي أستون فيلا أمام نادي شيفيلد يونايتد.

اقرأ أيضا.. مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

وستقام مباريات الدور ربع النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وفقا لبيان رسمي من الاتحاد الإنجليزي، يومي (27 و28) يونيو المقبل.

Advertisements

وأشار البيان إلى أن مباريات الدور نصف النهائي لكأس الاتحاد، ستقام يومي (11 و12) يوليو القادم، على أن تقام المباراة النهائية يوم 1 أغسطس المقبل.

ولم يتم تحديد الملاعب أو توقيت انطلاق المباريات، إلا أن مواجهات الدور نصف النهائي والنهائي عادة ما تقام على ملعب ويمبلي بالعاصمة لندن.

ويأتي ذلك عقب يوم من الإعلان عن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" بشكل رسمي، يوم 17 يونيو المقبل.

يذكر أن مباريات الدور ربع النهائي ستشهد مواجهة ليستر سيتي مع تشيلسي، ونيوكاسل مع مانشستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع آرسنال، ونوريتش سيتي مع مانشستر يونايتد.