شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. تحديد موعد استئناف مباريات الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف منافسات الدوري الإسباني مجددًا 11 يونيو المقبل، بحسب ما أعلنه المجلس الرياضي الإسباني، الجمعة.
وتختتم بطولة الدوري في 19 يوليو المقبل، وتقام المباريات دون حضور جماهيري، وفقًا للبروتوكول المتفق عليه مع وزارة الصحة الإسبانية.
ويتصدر برشلونة جدول مسابقة الدوري الإسباني الذي توقف في 12 مارس الماضي جراء تفشي فيروس كورونا، بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي ريال مدريد.
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