شكرا لقرائتكم أحمد فهمى يعلن تضامنه مع شيكابالا: أهلوي ومتعصب بس الرد مش كدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تضامن الفنان أحمد فهمى مع محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد موجة السخرية التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشر فهمى صورة لشيكابالا مرسومة بالأبيض والأسود عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "طول عمرى أهلاوى متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكن ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط فى مباراة السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".

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قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".

وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد".