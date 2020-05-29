شكرا لقرائتكم بيراميدز يغازل جمهوره بـ"الجباس" وإسلام عيسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غازلت الصفحة الرسمية لنادى بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" جمهورها بنشر صورة لثنائى الفريق الأول إسلام عيسى ودودو الجباس.

ونشرت صفحة بيراميدز صورة للثنائى معلقة عليها :" اشتقنا والله اشتقنا إلى التقاط الصور مع المعجبين قبل السفر سنعود قريبًا، حافظوا على أنفسكم ".

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وكشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه سيتم الانتظار لمنتصف شهر يونيو المقبل لتحديد موقف عودة بطولة الدورى، بعد قرارات رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى بإمكانية فتح الأندية أمام الأعضاء منتصف الشهر المقبل وعودة الأنشطة تدريجيا، وبالتالى سننتظر موقف الدولة من استئناف نشاط كرة القدم.

وقال مصدر باللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "قرار استئناف بطولة الدورى كما قلنا مسبقاً هو قرار دولة وفى حال الموافقة على القرار بالاستئناف سنكون جاهزين بعدة سيناريوهات بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحى وأندية الدورى الممتاز الـ18 لمناقشة عودة المسابقة فى حالة صدور قرار من الدولة أو الإلغاء.