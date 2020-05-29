شكرا لقرائتكم بولندا تسمح بعودة جزئية للجماهير إلى ملاعب كرة القدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي يوم الجمعة، قبل ساعات من استئناف منافسات الدوري البولندي لكرة القدم، أنه سيتم السماح بعودة جزئية للجماهير إلى استادات كرة القدم اعتبارا من يوم 19 يونيو المقبل، بحيث يشكل الحضور 25% فقط من السعة الاستيعابية للاستاد.

وأوضح مورافيسكي في مؤتمر صحافي مشترك مع زبيجنيو بونييك، رئيس الاتحاد البولندي لكرة القدم، أنه بمجرد فتح الاستادات، سيفترض على المشجعين الجلوس بالطرق التي تراعي احتياطات الوقاية من انتشار عدوى فيروسس كورونا المستجد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيجرى إعادة تنظيم عمليات بيع التذاكر والدخول إلى الاستاد، من أجل تفادي الزحام.

ومن المقرر استئناف منافسات الدوري البولندي اعتبارا من مساء يوم الجمعة، بعد توقف دام 80 يوما بسبب وباء "كوفيد-19"، وستقام المباريات في هذه الفترة بدون جمهور.