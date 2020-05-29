شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى متضامنًا مع شيكابالا: "أخطأ فى السوبر والرد مش كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الفنان أحمد فهمى مع محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد موجة الانتقادات التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.

ونشر فهمى صورة لشيكابالا مرسومة بالأبيض والأسود عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "طول عمرى أهلاوى متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكن ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط فى مباراة السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".

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قائد الزمالك كان استعان بأية قرأنية من سورة "المزمل" للرد على تلك الحملة التى تعرض لها، حيث نشر اللاعب عبر استورى صفحته الرسمية على انستجرام، صورته التى قام أحد المشجعين بنشرها معلقًا عليها: "واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرًا جميلاً"، كما أعاد الفهد الأسمر نشر دعم عبد الله جمعة لاعب الزمالك له، حيث نشر الأخير صورتهما معلقًا عليها: "عم الناس".