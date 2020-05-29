- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى متضامنًا مع شيكابالا: "أخطأ فى السوبر والرد مش كده" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضامن الفنان أحمد فهمى مع محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بعد موجة الانتقادات التى تعرض لها اللاعب من بعض الجماهير عبر مواقع السوشيال ميديا، عقب نشر صورته مع زوجته وابنه، وهو ما رفضه جملة وتفصيلاً جماهير القطبين "الأهلى والزمالك" وأكدوا أن الرياضة "أخلاق" وأن من يقوم بتلك الأشياء لا يتمتع بالأخلاق الرياضية.
ونشر فهمى صورة لشيكابالا مرسومة بالأبيض والأسود عبر صفحته الرسمية على انستجرام، معلقًا عليها: "طول عمرى أهلاوى متعصب.. شجع براحتك.. حفل براحتك.. هاجم براحتك.. لكن ضد التنمر والعنصرية والخوض فى الأعراض.. شيكا غلط فى مباراة السوبر وأنا أول واحد رديت عليه بس مش دا الرد.. متضامن مع شيكا".
وكان محمود عبد الرازق " شيكابالا " قائد فريق الزمالك حرص على نشر صورة له رفقة زوجته ونجله آدم احتفالا بعيد الفطر المبارك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام معلقا: "عيد سعيد".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فهمى متضامنًا مع شيكابالا: "أخطأ فى السوبر والرد مش كده" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.