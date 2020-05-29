شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلي يعتمد العقود الجديدة فى النشاط الرياضي خلال الاجتماع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد مجلس إدارة النادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، فى اجتماعه المقبل، عقود بعض لاعبى النشاط الرياضى بعد تجديدها خلال الفترة الماضية خلال الجلسات التى تمت مؤخراً بين مسئولى النادى وبعض لاعبى الفرق المختلفة داخل القلعة الحمراء، وفى مقدمة اللاعبين الذين تم تجديد عقودهم مؤخراً، أحمد قطب لاعب الفريق الأول للكرة الطائرة "رجال" بالنادى، وثنائى فريق كرة السلة "سيدات" دينا عمرو وثريا محمد.

ويستعد الأهلى حالياً لتجهيز ميزانية خاصة للنشاط الرياضى خلال الموسم المقبل بناءً على التقرير الذى سيتم إعداده عن إحتياجات النشاط الرياضى فى شتى الألعاب قبل انطلاق الموسم المقبل، ويتطلع الأهلى لمعرفة احتياجات كل لعبة فى النشاط الرياضى من أجل إعداد ميزانية شاملة لتدعيم النشاط، ويعقد مسئولو الأهلى، خلال الفترة الحالية، اجتماعات مكثفة مع مدربى النشاط الرياضى لمعرفة احتياجاتهم خلال الموسم المقبل، حتى يكون النادى مُستعداً من الناحية المالية لتلبية هذه الاحتياجات.

وتشهد الأيام الحالية اجتماعات بين إدارة الأهلى والمسئول عن كل لعبة، سواء السلة أو الطائرة أو اليد أو السباحة أو الاسكواش أو غيرها، لمعرفة احتياجات كل لعبة سواء فيما يتعلق باللاعبين المطلوب التعاقد معهم أو التجديد لبعض اللاعبين أو إقامة معسكرات خارجية أو داخلية أو مكافآت وحوافز وغيرها من الأمور المالية التى ستحتاجها اللعبة فى الموسم المقبل.

ويحاول مسئولو الأهلى حالياً استغلال فترة توقف النشاط الرياضى فى العالم كله جراء "جائحة" كورونا بالترتيب والتجهيز جيداً للموسم المقبل فى جميع الألعاب بالنادى، وهو ما يُعد خطوة جيدة تهدف لمعرفة احتياجات كل قطاع رياضى فى النادى قبل فترة طويلة من انطلاق الموسم المقبل، فيما يواصل مجلس الأهلي، برئاسة محمود الخطيب اجتماعاته المُتتالية للبحث عن حلول للخروج من الأزمة المالية.