تفاصيل تدريبات برشلونة اليوم قبل عودة الليجا

واصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة تدريباته، اليوم الجمعة، استعدادًا لعودة منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، والمقرر لها أن تعود رسميًا يوم 11 يونيو المقبل، بقرار من المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا.

وعاد لاعبو الأندية في الدوري الإسباني لمقرات التدريب مرة أخرى ولكن بشكل فردي، تطبيقًا لبروتوكول وزارة الصحة بالحفاظ على التباعد بين الجميع للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن جلسة التدريب اليوم كانت واحدة من أكثر الجلسات كثافة وقوة منذ العودة بعد العزل،

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والتي لم تشهد تواجد الجناح الشاب أنسو فاتي، حيث تدرب في صالة الألعاب الرياضية (الجيم) بسبب إصابة عضلية في الركبة، بالإضافة إلى عدم تواجد صامويل أومتيتي ومن المتوقع أن يعود للتدريبات في الأسبوع المقبل.

وقرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، اليوم الجمعة، بدء عودة النشاط الرياضي لكرة القدم، يوم 11 يونيو المقبل، بانطلاق مباراة قمة الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكان قد تقرر بشكل رسمي عودة الدوري الإسباني مرة أخرى يوم 11 يونيو المقبل، بعد فترة توقف دامت لأكثر من شهرين منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي قضى على الحياة الرياضية في معظم دول العالم.

وجاء نص بيان المجلس الأعلى للرياضة كما يلي: "اتفق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا مع المجلس الأعلى للرياضة على جدول مباريات 11 جولة متبقية من الليجا بحيث يتم استئناف المسابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 13 و 14 يونيو على أن تكون المباراة الأولى يوم الخميس 11 من الشهر ذاته بين إشبيلية وريال بيتيس وستنتهي المسابقة في يومي 18 و19 يوليو المقبل".