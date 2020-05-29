دييجو كوستا مهدد بالسجن والغرامة

بات اللاعب الدولي دييجو كوستا مهاجم فريق أتلتيكو مدريد، مهددًا بالسجن، بعد أن طالب المدعي العام الإسباني بحبسه لمدة 6 أشهر بالإضافة إلى دفع غرامة مالية تتجاوز نصف مليون يورو نظير جريمة تتعلق بالتهرب الضريبي على دخله الشخصي منذ

عام 2014.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن دييجو كوستا سيخضع للمحاكمة يوم الخميس المقبل بتهمة التهرب الضريبي، حيث بدأت القضية العام الماضي، عندما اتهمت سلطات الضرائب مهاجم أتلتيكو بالاحتيال بـ 1.1

مليون يورو قيمة ضرائب على حقوق صورته العام 2014.

وأوضحت الصحيفة أن الاتهام يتعلق بحصول صاحب الـ31 عامًا مباشرةً أو من خلال أطراف ثالثة على دخل من حقوق صورته التي تبلغ 1،371،098 يورو، وذلك بقصد الحصول على فائدة المدعي العام، على أن تجرى المحاكمة في المحكمة الإقليمية الخميس المقبل لاتخاذ قرار نهائي.