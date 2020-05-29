رسميًا.. قمة الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس تفتتح عودة الليجا

قرر المجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا بدء عودة النشاط الرياضي لكرة القدم، يوم 11 يونيو المقبل، بانطلاق مباراة قمة الأندلس بين إشبيلية وريال بيتيس، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

وكان فد تقرر بشكل رسمي عودة الدوري الإسباني مرة أخرى يوم 11 يونيو المقبل، بعد فترة

توقف دامت لأكثر من شهرين منذ شهر مارس الماضي، بسبب انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي قضى على الحياة الرياضية في معظم دول العالم.

وكانت صحيفة "أس" الإسبانية، قد نشرت نص بيان المجلس الأعلى للرياضة

اليوم الجمعة، وجاء فيه: "اتفق الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ورابطة الليجا مع المجلس الأعلى للرياضة على جدول مباريات 11 جولة متبقية من الليجا بحيث يتم استئناف المسابقة خلال عطلة نهاية الأسبوع يومي 13 و 14 يونيو على أن تكون المباراة الأولى يوم الخميس 11 من الشهر ذاته بين إشبيلية وريال بيتيس وستنتهي المسابقة في يومي 18 و19 يوليو المقبل".