عودة منافسات الدوري الإسباني 11 يونيو

قرر المجلس الرياضي الوطني الاسباني ، عودة منافسات الليجا، بعد توقفها في شهر مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأعلن المجلس الرياضي الوطني، أن عودة الدوري ستكون يوم 11 يونيو المقبل، على أن تنتهي يوم 19 يوليو، خلف الأسوار دون حضور جماهيري.
وستكون أول مباراة هي ديربي الأندلس، بين إشبيلية ورايا بيتيس، يوم الخميس الموافق 11 يونيو.
وسنقوم المباريات بشكل يومي حتى ينتهي الموسم في الموعد المحدد له وهو 19 يوليو.
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