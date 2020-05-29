مانشستر يونايتد يزيد اهتمامه بضم موسى ديمبلي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي يزيد من اهتمامه بموسى ديمبلي نجم فريق ليون الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعد أن انخفض سعر بيعه بشكل كبير بسبب جائحة كورونا.

ويسعى النرويحي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد لضم مهاجم جديد لتعويض رحيل الدولي البلجيكي روميلو لوكاك إلى إنتر ميلان الإيطالي في الصيف الماضي.

وذكرت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن الشياطين الحمر يراقبون ديمبلي لبعض الوقت على الرغم من عدم تقديم عرض ملموس حتى الآن.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر

بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.