عمرو وردة يواصل تدريباته مع باوك

عاد عمرو وردة لاعب فريق باوك اليوناني، للتدريبات مع فريقه، بعدما أنهى مسؤولو نادي لاريسا إعارته معه، بشكل مبكر لأسباب تأديبية حسبما أشار النادي. نشر وردة صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام "، صورة له و يلعب بالكرة خلال مران فريق باوك. صورة له و يلعب بالكرة خلال مران فريق باوك. وينتظر وردة حسم مصيره مع باوك سواء بالبقاء ضمن صفوف الفريق أو الرحيل إلى فريق آخر. Advertisements وأعلنت رابطة الدوري اليوناني عن توصلها لاتفاق مع الحكومة اليونانية على عودة المباريات يومي 6 و7 يونيو المقبل، في إشارة لاقتراب منافسات الدوري المحلي بشكل كبير. ويحتل باوك المركز الثاني برصيد 54 نقطة، خلف أولمبياكوس كتصدر ترتيب المسابقة بعد نهاية المرحلة الأولى برصيد 66 نقطة.

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