كافاني يتلقى عرضًا من الدوري الإماراتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، عن تلقي النجم الأوروجوياني أدينسون كافاني، لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، للانتقال إلى أحد أندية الدوري الإماراتي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

أكدت صحيفة جازيتا ديلو سبورت الإيطالية أن اللاعب الأوروجوياني الدولي حصل على عرض قوي من نادٍ إماراتي ولكن لم يتم الكشف عن هويته.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك مفاوضات قوية بين

الطرفين ومن المقرر الإعلان عن هوية الفريق حال التوصل لاتفاق نهائي حول قيمة الصفقة.

ويرتبط كافاني بعقد مع باريس سان جيرمان حتى شهر يونيو المقبل، وتلقى العديد من العروض في الفترة الأخيرة، أبرزها إنتر ميلان ونيوكاسل يونايتد وأتلتيكو مدريد.