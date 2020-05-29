غياب هالاند عن مباراة فريقه دورتموند بالدوري الألماني

أكد لوسيان فافر المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند الألماني، أن نجمه الشاب ايرلينج هالاند سيغيب عن مباراة فريقه المقبلة أمام بادربون ، المقرر لها يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة ال 29 من الدوري الألماني،

"البوندذليجا".

وأضاف فافر في المؤتمر الصحفي للمباراة، أن هالاند لن يشارك بسبب إصابته، كما محمود داوود لاعب وسط الفريق سيغيب أيضا لإصابته، خلال مباراة بايرن ميونخ الماضية.

وألمح المدرب السويسري إلى أن داوود شعر بشئ ما، لكن حالته ليست سيئة.



ويحتل دورتموند المركز الثاني برصيد 57 نقطة ، خلف بايرن ميونخ المتصدر يرصيد 64 نقطة، وتوسع الفارق بسبب نقاط بعد خسارة أسود الفيستفال أمام الفريق البافاري في الجولة الماضية، على ملعب "سيجنال ايدونا بارك".