كلوب يتواصل مع كوليبالي لضمه إلى ليفربول

كشفت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى بقوة للحصول على خدمات السنغالي كاليدو كوليبالي مدافع فريق نابولي الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم خط الدفاع استعدادًا للموسم المقبل.

وذكرت مجلة "لوسبورت" الفرنسية أن المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، تواصل بشكل شخصي مع كوليبالي مدافع نابولي من أجل إقناعه بالانتقال إلى الريدز هذا الصيف، حيث يرى كلوب أن صاحب الـ28عامًا، سيكون الشريك المثالي للهولندي

فيرجيل فان دايك في الخط الخلفي للفريق.

يذكر أن كوليبالي الذي يملك عقدًا مع نابولي حتى يونيو 2023، يتواجد كذلك على رادار أندية ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى عدد من الأندية الإنجليزية الأخرى مثل توتنهام هوتسبير ومانشستر سيتي واليونايتد.

وتعاني معظم الأندية الأوروبية الكبرى من أزمة إقتصادية بعد جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم مؤخرًا، مما أدى إلى

توقف جميع الأنشطة الرياضية للحد من انتشار الوباء، وتسبب في خسائر مالية كبيرة قد تؤثر بشكل كبير على سوق الانتقالات المقبل، مما قد يغير القيمة المادية لصفقات اللاعبين، ويبدو أن كرة القدم الأوروبية ستكون على موعد مع سوق انتقالات لم تشهده من قبل.

وأجمعت الصحف الأوروبية على أن الأندية الكبرى أصبحت مضطرة لتغيير خططها للميركاتو الصيفي المقبل، وتقليص ميزانياتها للتعاقد مع لاعبين جدد، لذلك فإن التوجه العام للأندية سيكون بمحاولة استغلال أوراق بعض من لاعبيهم من أجل التعاقد مع لاعبين جدد عبر صفقات تبادلية مباشرة أو مع إضافات ومتغيرات.