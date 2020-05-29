الشباب والرياضة تعتمد عددًا من المشروعات الشبابية للقرى الأكثر احتياجًا

اعتمد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الخطة الاستثمارية لعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ والتي تضمن عدد من المشروعات لقطاع الشباب في محافظات الجمهورية المختلفة بالوجهين القبلي والبحري، التي تتضمن تطوير البنية التحتية الإنشائية الشبابية والرياضية، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للوزارة وسعيها نحو توفير خدمات وأنشطة متطورة تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وكذلك تحقيق رؤية الدولة في جعل الرياضة صناعة تساهم في دعم الاقتصاد الوطني.

وتسعى الوزارة في هذا الشأن الي توفير بيئة مناسبة لممارسة أنواع الانشطة والبرامج الشبابية والرياضة، والتأكيد على رؤية الدولة في تحويل تلك المنشآت

لمراكز خدمة مجتمعية.

وتشمل الخطة إنشاء ٢١ مركز شباب جديد، تطوير ٤حمام سباحة، إنشاء ٢١٣ ملعب خماسي وقانوني لمراكز الشباب، إنشاء ٤٣ ملعب متعدد، إنشاء ١٣ مبني إداري بمراكز الشباب، تعلية أدوار لعدد ١٧ مركز شباب، بناء أسوار لـ ٨٣ مركز شباب، واستكمال تطوير المدن الشبابية تشمل ٧ منشآت مدن ونزل، وكذلك إنشاء واستكمال تطوير ١٢ مراكز التعليم المدني ومنتديات الشباب والمواقع الكشفية.

وفي هذا الصدد قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بأن

الدولة تسعى لتطوير شامل للحركة الشبابية والرياضية، من خلال تطوير البنية التحتية وكذلك تطوير الأنشطة والبرامج التي تقدمها الوزارة للنشء والشباب، مشيرا إلي تنفيذ رؤية القيادة فيما يتعلق بتحقيق الفرص الاستثمارية واستغلال كامل للمنشآت الشبابية والرياضية وتحويلها إلي وحدات اقتصادية تساهم في تنمية موارد تلك المنشآت، لرفع العبء المالي عن كاهل الدولة.



وأكد وزير الرياضة، بأن الوزارة ستنفذ عدد من المشروعات التي ستقدم لأبناء محافظات الوجهين البحري والقبلي والمحافظات الحدودية، والقرى الأكثر احتياجا بتلك المحافظات، حيث ستمثل هذه المشروعات نوعا من الدعم المقدم يشمل إنشاء عدد من مراكز الشباب وحمامات السباحة التدريبية، وملاعب خماسية، وملاعب متعددة الأغراض، موضحا بأن هناك أيضا عدد من الانشطة والبرامج التي ستنفذ لأهلينا في تلك المناطق.