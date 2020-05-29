رياضة | الأهلي يضغط على فايلر لإعادة أحمد ياسر ريان

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يضغط على فايلر لإعادة أحمد ياسر ريان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي مسؤولي لجنة التخطيط بالنادي الأهلي لعودة مهاجم الفريق الشاب أحمد ياسر ريان والمُعار إلي فريق الجونة هذا الموسم، من أجل دعم الفريق هجوميًا خلال الفترة القادمة.

وكان أحمد ياسر ريان أحد أبرز اللاعبين فى منتخب مصر الأولمبي وساهم فى تتويج الفراعنة ببطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والتى تاهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد بطوكيو العام القادم.

وكشفت تقارير صحفية أن القلعة الحمراء يسعي لإقناع رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بعودة أحمد ياسر ريان خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لدعم خط الهجوم.

ويسعي النادي الأهلي لترشيد النفقات بعد أزمة فيروس كورونا الأخيرة، وعودة مهاجم الفريق الشاب المُعار خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، بدلًا من التعاقد مع مهاجم جديد.