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رياضة | برشلونة يستأنف تدريباته استعدادًا لعودة الدوري الإسباني

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كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر يستأنف تدريباته استعدادًا لعودة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استئناف نادي برشلونة الإسباني تدريباته الجماعية مرة أخري، استعدادًا لعودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، والتي توقف بسبب انتشار "كوفيد - 19".

وكما جرت العادة في الأيام الاخيرة، انقسم اللاعبون إلى مجموعتين تضم كل منهما 14 لاعبا بما يتماشى مع التوصيات الصحية.

ويجري لاعبو برشلونة السبت آخر مران في الأسبوع قبل أن يحصلوا على يوم راحة آخر الأحد.

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وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية، أن تدريبات اليوم لم تشهد تواجد الجناح الشاب أنسو فاتي، حيث تدرب في صالة الألعاب (الجيم) بسبب إصابة عضلية في الركبة.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ صامويل أومتيتي كذلك لم يتواجد في التدريبات الجماعية، ومن المتوقع أنّ يعود للتدريبات في الأسبوع القادم.

ومن المنتظر أن يتم استئناف الليجا في 11 يونيو المقبل، علما بأن برشلونة يتصدر الترتيب بـ58 نقطة متقدما بنقطتين على الوصيف.

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