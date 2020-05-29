رياضة | اتحاد جدة يشكو "المولد" لدي الفيفا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر اتحاد جدة يشكو "المولد" لدي الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مازالت الخلافات قائمة بين نادي اتحاد جدة السعودي وسعيد المولد لاعب الفريق السابق وأهلي جدة الحالي، بعدما خالف تعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدفع مليون ريال إلى الاتحاد تعويضًا عن انتقاله إلى صفوف فارنزي البرتغالي.

وقام مسؤولي اتحاد جدة بتقديم شكوي ضد المولد لدي الفيفا بعد عدم تنفيذه قرار الاتحاد الدولي بدفع مليون ريال للفريق السعودي.

وأشارت صحيفة "الرياضية السعودية على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أن الاتحاد رفع أخيرا الإخطار إلى الفيفا إلكترونيا قبل انقضاء مهلة السداد حيث أفاد بامتناع اللاعب عن التنفيذ حتى ساعة مراسلة الفيفا" مطالبا باتخاذ الخطوة القانونية التالية.

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وتلقى المولد إنذارا من الفيفا في السابع من مايو الماضي يلزمه وفارنزي بدفع 270 ألف دولار "مليون و18 ألف ريال سعودي" لنادي الاتحاد.

وبعدما صادقت لجنة الاحتراف على نقله من الأهلي للاتحاد مطلع عام 2015 اثر خلاف بين الناديين، اتخذ اللاعب قرارا منفردا بالانضمام في يوليو من العام نفسه إلى النادي البرتغالي.

وطالب الاتحاديون الفيفا بالحكم لهم بتعويض مالي ، وهو ما تحقق قبل عام. وكان فهر الطيب وكيل أعمال المولد صرح إلى "الرياضية" في وقت سابق امتداد المهلة الواردة في الإنذار إلى نهاية مايو الجاري وأنه يعمل مع فارنزي على سداد المبلغ مناصفة.