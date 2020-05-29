رياضة | رسالة حسام عاشور إلى تركي آل الشيخ: بيحب الأهلي ويريد خدمته بأي طريقه

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رسالة حسام عاشور إلى تركي آل الشيخ: بيحب الأهلي ويريد خدمته بأي طريقه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه حسام عاشور قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة شكر إلى المستشار تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا الإسباني ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مشددًا في الوقت ذاته إلى أنه يحب النادي الأحمر.

رسالة حسام عاشور إلى تركي آل الشيخ

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عاشور خرج في فيديو له عبر موقع التواصل قال فيه :"أشكر المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على مجهوداته معي طوال الفترة الماضية".

وأضاف :"أبو ناصر قطع معي شوط كبير جدًا وهو يحب النادي الأهلي ويقدره كثيرًا كما أنه يحب جماهير الأهلي، ويريد فعل كل شيء للنادي".

وأشار :"تقاربت في الفترة الماضية منه ووجدته لا أحد يختلف عليه محترم جدًا ويريد خدمة النادي الأهلي بأي طريقة وأشكره كثيرًا".