رياضة | رينيه فايلر يحسم موقفه من استعادة نجم الأهلي المعار

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رينيه فايلر يحسم موقفه من استعادة نجم الأهلي المعار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، موقف عدد من لاعبي الفريق الأحمر، والمعارين هذا الموسم.

فايلر حسم بالفعل أمر محمود الجزار مدافع الفريق الأحمر، والذي يلعب معارًا هذا الموسم بقميص نادي الجونة.

وتحفظ فايلر على فكرة عودة لاعب منتخب مصر الأوليمبي إلى النادي الأهلي، عقب نهاية الموسم، حيث طلب من لجنة التخطيط استمرار إعارته في الموسم الجديد.

فايلر أبلغ لجنة التخطيط بأن الجزار لم يشارك في الكثير من المباريات مع الجونة هذا الموسم، ويحتاج لخوض الكثير من المباريات لاكتساب الخبرات والحكم عليه بصفة نهائية.

والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.

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