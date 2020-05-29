رياضة | الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد مباريات كأس الاتحاد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الاتحاد الإنجليزي يعلن مواعيد مباريات كأس الاتحاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم أعلن عن المواعيد المؤقتة لعودة مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي مرة أخرى والتي توقفت منذ مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت التقارير الصحفية أن الإتحاد الإنجليزي كشف أن مباريات الكور ربع النهائي من البطولة ستكون يومي 27 و28 يونيو المقبل بينما ستكون مباريات الدور نصف النهائي يوم 18 و19 يوليو المقبل.

وأفادت التقارير الصحفية بأن الإتحاد الإنجليزي ذكر أن نهائي البطولة سيكون يوم الأول من أغسطس المقبل وأشار الإتحاد الإنجليزي إلى أن هذه المواعيد مؤقتة وقد تتغير في حال حدث أمر غير متوقع.

وأوضحت التقارير الصحفية أن ليستر سيتي سيواجه تشيلسي بينما سيواجه نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر سيتي بينما سيلعب شيفيلد أمام آرسنال وسيلعب نوريتش سيتي ضد مانشستر يونايتد.