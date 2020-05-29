رياضة | كوري يرحل عن برشلونة بسبب التجديد الهيكلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر كوري يرحل عن برشلونة بسبب التجديد الهيكلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر الاستغناء عن خدمات أندريه كوري مسئول التعاقدات في البرازيل وأمريكا الجنوبية في النادي الكتالوني منذ عام 2013.
وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التجديد الهيكلي الذي سيقلل من عدد الكشافة التابعين لبرشلونة حول العالم من 40 إلى 20.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوري - الذي كان يومًا جزءًا مهمًا من تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار - جاء بدعم من ساندرو روسيل رئيس البرسا السابق بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع راؤول سانليهي المدير الرياضي السابق لبرشلونة.
وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من أن كوري كان له دور مهم في صفقة نيمار ولكنه ساهم أيضًا في صفقات فاشلة أبرزها كيريسون دي سوزا ودوجلاس بيريرا وهنريكي أدريانو.