رياضة | كوري يرحل عن برشلونة بسبب التجديد الهيكلي

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة قرر الاستغناء عن خدمات أندريه كوري مسئول التعاقدات في البرازيل وأمريكا الجنوبية في النادي الكتالوني منذ عام 2013.

وأوضحت صحيفة سبورت الإسبانية أن هذه الخطوة تأتي في إطار التجديد الهيكلي الذي سيقلل من عدد الكشافة التابعين لبرشلونة حول العالم من 40 إلى 20.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن كوري - الذي كان يومًا جزءًا مهمًا من تعاقد برشلونة مع البرازيلي نيمار - جاء بدعم من ساندرو روسيل رئيس البرسا السابق بالإضافة إلى علاقته الجيدة مع راؤول سانليهي المدير الرياضي السابق لبرشلونة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأنه على الرغم من أن كوري كان له دور مهم في صفقة نيمار ولكنه ساهم أيضًا في صفقات فاشلة أبرزها كيريسون دي سوزا ودوجلاس بيريرا وهنريكي أدريانو.