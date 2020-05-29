رياضة | المدير الرياضي لإنتر ميلان يلمح لرحيل إيكاردي ويحدد بديله

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر المدير الرياضي لإنتر ميلان يلمح لرحيل إيكاردي ويحدد بديله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد "بيرو أوسيليو" المدير الرياضي لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن قائد فريقه السابق "ماورو إيكاردي" المعار لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يطمح للبقاء رفقة النادي الباريسي.

ولعب إيكاردي مع باريس سان جيرمان خلال الموسم الجاري على سبيل الإعارة مع خيار الشراء، وظهر بشكل جديد، مسجلاً 20 هدفاً وتمرير 4 تمريرات حاسمة، خلال 31 مباراة.

وقال أوسيليو لصيحة "سكاي سبورت" الإيطالية: "نمتلك علاقة قوية مع باريس سان جيرمان".

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وأضاف: "نتفاوض مع باريس سان جيرمان حالياً حول إيكاردي، فهو يفضل البقاء في باريس خلال الفترة المقبلة".

واستطرد: "نهدف التعاقد مع إيدينسون كافاني حالياً في صفقة انتقال حر، فهو لاعب جيد يستطيع تقديم الإضافة لنا".

وحول إمكانية تمديد عقد الإنجليزي "آشلي يونج"، واصل أوسيليو: "توصلنا لإتفاق مع يونج لتميد العقد لمدة عام، لينتهي في صيف 2021، كما نهدف للإبقاء على أليكسيس سانشيز".

وانضم يونج للإنتر في يناير الماضي من مانشستر يونايتد بعقد لمدة 6 أشهر مع خيار التمديد لموسم وحيد، فيما خاض سانشيز إعارة من اليونايتد لموسم وحيد دون وجود بند خيار الشراء.