رياضة | تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية إلى إدارة الأهلي بسبب أحمد حجازي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يوجه رسالة نارية إلى إدارة الأهلي بسبب أحمد حجازي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، رسالة قوية لمسؤولي النادي الأهلي، بشأن التعاقد مع أحمد حجازي، لاعب وست بروميتش الإنجليزي.

حيث تداول بعض رواد وسائل التواصل الاجتماعي، أن سبب الخلاف بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، هو المدافع المصري أحمد حجازي، لاعب القلعة الحمراء السابق، وفريق وست بروميتش الإنجليزي الحالي.

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ونشر آل الشيخ، منشورًا لأحد الصحفات الأهلاوية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" يقول:" الشوال اتفق مع الكابتن الخطيب أنه يضم حجازي للأهلي ويتكفل هو بالصفقة والكابتن بيبو وافق".

وتابع:" الشوال رجع لبيبو وقاله أنه خلص الصفقة براتب 35 مليون وهنا بيبو رفض وقال إن الراتب ده كبير وهيعمل أزمة داخل الفريق، شابووو كابتن محمود الخطيب".

وعلق آل الشيخ على هذا المنشور قائلاً: "لما تشغلوا لجان على الأقل إدوهم كلام منطقي ... مش حاجة متمشيش على عيل عنده ٤ سنين ! هههههههه".