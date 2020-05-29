رياضة | فايلر يرفض اقتراح "تخطيط الأهلي" بشأن وليد أزارو

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر فايلر يرفض اقتراح "تخطيط الأهلي" بشأن وليد أزارو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اقتراح لجنة التخطيط بالنادي الأحمر بالعفو عن المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق.

لجنة التخطيط التي يرأسها محسن صالح اقترحت على المدرب السويسري العفو عن المهاجم المغربي، وتقديم اعتذاره للمدير الفني لكن الأخير رفض.

وتحاول لجنة التخطيط بالنادي الأهلي إقناع فايلر بعدم رحيل المهاجم المغربي عن النادي الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث ترى بأنه قادر على تقديم الإضافة للفريق الأحمر في خط الهجوم.

وكان أزارو قد دخل في صدام مع المدرب السويسري بعد استبعاده في إحدى مباريات بالدوري الممتاز، واعترض عليه بطريقة غير لائقة ليقرر فايلر رحيله عن الفريق الأحمر في يناير الماضي، لينضم للاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم على سبيل الإعارة.

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والجدير بالذكر أن النشاط الرياضي في مصر يتوقف خلال الفترة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا.