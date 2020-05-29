رياضة | تفاصيل عقد سعد سمير مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر تفاصيل عقد سعد سمير مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في توقيع عقد جديد مع سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

واعتمدت لجنة التخطيط عقد اللاعب الجديد، والذي وقع خلاله لمدة 4 سنوات مقبلة، حيث وقع عقود تجديده قبل أيام من إجازة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

ومن المقرر أن يحصل سعد الدين سمير خلال عقده الجديد، على مبلغ 8 ملايين جنيه مصري بالموسم الواحد، بداية من الموسم الجديد.

وقام مسؤولو القلعة الحمراء، بتسجيل عقد سعد سمير في اتحاد الكرة تمهيدًا لقيده في قائمة الفريق خلال الموسم المقبل.

وكانت إدارة النادي الأهلي ارتكبت خطأ في يناير الماضي حينما رفعت اسم سعد سمير من قائمة الفريق عقب إصابته بقطع في وتر أكيليس من أجل قيد محمود كهربا في محله الذي جعل المدافع لاعبا حرا رغم تبقى موسمين في عقده مع القلعة الحمراء.