رياضة | وكيله: حكيمي يريد اللعب في ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيله: حكيمي يريد اللعب في ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح "أليخاندرو كامانو" وكيل أعمال النجم المغربي "أشرف حكيمي" لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، والمعار من ريال مدريد، أن موكله يفضل العودة للنادي الملكي في المستقبل.

ويلعب حكيمي على سبيل الإعارة رفقة بوروسيا دورتموند، منذ صيف عام 2018، وتألق بشكل لافت مع النادي الألماني، لاسيما خلال الموسم الحالي 2019/2020.

وقال كامانو في تصريحات لشبكة "أوندا مدريد": "حكيمي يريد العودة لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري".

وأضاف: "يريد اللاعب خوض المباريت بشكل مستمر كما حدث خلال الموسم الجاري، فهو يطمح دوماً للتطور وتحسين مستواه".

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وتابع: "المفاضوات مع ريال مدريد متطورة للغاية، سنتوصل لإتفاق حول بقاء اللاعب من عدمه، دون نسيان رغبة حكيمي الأولى في اللعب لريال مدريد".

وأتم: "اللاعب يرى أن ريال مدريد هو أفضل ناد في العالم حالياً، سيظل رغبة دائمة لحكيمي، إذا ما قرر ريال مدريد استعادته أو إعارته مرة أخرى".

وحظى حكيمي باهتمام عدة أندية كبرى في أوروبا، أبرزها إنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي وتشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني.

وخاض اللاعب 68 مباراة مع دورتموند خلال فترة الإعارة، سجل خلالها 11 هدفاً ومرر 17 تمريرة حاسمة.