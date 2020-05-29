رياضة | بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو نهائيّا

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بيراميدز يكشف حقيقة رحيل كينو نهائيّا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز سبورت، حقيقة مفاوضات الأندية للتعاقد مع البرازيلي كينو نجم الفريق المعار إلى الجزيرة الإماراتي، حتى نهاية الموسم الجاري.

وأوضح سعيد، أن موقف البرازيلي كينو، من العودة من جديد إلى صفوف الفريق، أو تجديد إعارته لدى الجزيرة الإماراتي، لم يتحدد بعد.

وأكد هاني سعيد في تصريحات لجريدة "الإمارات اليوم"، أنه لا توجد أي مفاوضات رسميه من الجزيرة الإماراتي من أجل إبرام التعاقد مع كينو، أو استعارته من جديد، خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "سنعقد اجتماع مع وكيل كينو، من أحل حسم موقفه، لا سيما أنه لو حصل على عروض، سندرسها للموافقة على رحيله أو رفضها".