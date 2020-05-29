رياضة | جمهور افتراضي يشهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر جمهور افتراضي يشهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة وافق على حضور إفتراضي لجمهوره في مباراته أمام مضيفه أتليتكو مدريد في الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإسباني.

جمهور افتراضي يشهد مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد

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وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن إدارة برشلونة إستجابت لهذا الإقتراح ووافقت على قرار حضور جماهير للفريق لمباراة أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني بشكل افتراضي وذلك كنوع من الدعم المعنوي في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفكرة تعتمد على شراء الجماهير لقمصان الفريق من على موقع متجر النادي على أن تُكتب أسمائهم على القمصان.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأعضاء المؤيدين والمعجبين سيعرض عليهم إمكانية الوصول إلى جزء من مدرجات كامب نو في تلك المباراة بوضع قمصان بأسمائهم وسيكون هناك فسيفساء بالقمصان وصورة تذكارية.