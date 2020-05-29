رياضة | الإسماعيلي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يستهدف التعاقد مع نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل مسؤولو نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان، في مفاوضات جادة للتعاقد مع نجم الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الإسماعيلي، للتعاقد مع صالح جمعة، لاعب المارد الأحمر، لتدعيم صفوفه بأوامر المدير الفني، مع انطلاق بداية الموسم الجديد.

وتواصل أحد وكلاء اللاعبين مع اللاعب مؤخرًا، وأكد له عن وجود اهتمام من للدراويش للتعاقد معه في ظل خروجه من حسابات فريقه.

وقرر السويسري رينيه فايلر المدير الفني، استبعاد اللاعب من مبارياته بشكل رسمي، بالإضافة إلى مطالبته للإدارة بعرضه للبيع، بسبب طريقة لعبه التي لا تناسب أسلوب عمله.

ويرغب الإسماعيلي، في استغلال رغبة المارد الأحمر، للتوقيع مع باهر المحمدي، من أجل الحصول على خدمات صالح جمعة، بالموسم المقبل.