رياضة | رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد انطلاق الموسم المقبل

كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد انطلاق الموسم المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أعلن عن موعد إنطلاق الموسم الجديد للدوري الإسباني لموسم 2020/2021.

رابطة الدوري الإسباني تعلن موعد انطلاق الموسم المقبل

Advertisements

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن تيباس كشف أن الموسم الجديد للدوري الإسباني سينطلق يوم 12 سبتمبر المقبل على أن يتم إستئناف الموسم الحالي يوم 11 يونيو.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن فكرة تيباس هي إنهاء الموسم الحالي يوم 12 يوليو المقبل أي بعد شهر فقط من عودة الموسم الذي توقف بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أنه متبقى 11 جولة على نهاية الموسم الحالي علمًا بأن برشلونة يتصدر الدوري برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الوصيف صاحب المركز الثاني وغريمه التقليدي ريال مدريد.