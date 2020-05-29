الامارات | تركي آل الشيخ يعود إلى مهاجمة إدارة الأهلي.. قائلاً: الحمد لله عندي نادٍ في أوروبا

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شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يعود إلى مهاجمة إدارة الأهلي.. قائلاً: الحمد لله عندي نادٍ في أوروبا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، عن وجود خلاف جديد بينه وبين إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بعدما قام آل الشيخ بمهاجمة إدارة النادي مرة أخرى على حسابه في «فيس بوك».
وقال عبر حسابه على موقع «فيس بوك»: «إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي.. وصبرت عليها كتير بس واضح انهم مش حيتغيروا في حاجة.. الحمد لله عندي نادٍ في أوروبا! والباب اللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية ما يجي رجال يقدروا الرجال».
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