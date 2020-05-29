شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب تجدد الخلاف بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، النار على مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب.

وظهر الغضب الشديد في تغريدة «آل الشيخ» بسبب عدم تعاون مجلس إدارة النادي الأهلي معه لرغبته في دعم ومساندة الفريق ببعض الصفقات الجديدة دون أن يجد تعاونًا من جانب المجلس الأهلاوي.

وكتب تركي عبر حسابه الشخصي: «إذا كان القرار بيد إدارة مش عاوزة مصلحة النادي، وبيعطلوا أي حاجة تصب في مصلحة النادي، وصبرت عليها كتير، بس واضح إنهم مش هيتغيروا في حاجة».

وتابع: «الحمد لله عندي نادي في أوروبا، والباب إللي يجيلك منه الريح سده واستريح.. لغاية مايجي رجال يقدروا الرجال».

الخلاف بين تركي والخطيب كان مفاجأة للجميع، خاصة أن العلاقة جيدة بين الطرفين منذ فترة طويلة مع أنباء في الفترة الأخيرة حول نية تركي آل الشيخ دعم الأهلي ببعض الصفقات الجديدة.

وعلمت «المصري اليوم» أن الخلاف تجدد بين الطرفين بسبب اتفاق تم منذ فترة بين تركي آل الشيخ ومحمود الخطيب بتغيير أرضية ملعب مختار التتش، بسبب إصابات اللاعبين، مع الاستعانة بالجهاز الطبي الخاص بنادي ألميريا الإسباني، ولكن تراجع رئيس النادي الأهلي عن هذا الاتفاق، إلى جانب التراجع عن بعض الأسماء المرشحة للانتقال إلى القلعة الحمراء، وهو الأمر الذي أغضب تركي آل الشيخ، خاصة في ظل تأكيده على عشقه للنادي الأهلي وجماهير القلعة الحمراء.

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