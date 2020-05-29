شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق تركي آل الشيخ مع حسام عاشور بعد رحيله عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ظهر حسام عاشور، قائد النادي الأهلي، تم نشره على موقع يوتيوب، وجه خلاله الشكر إلى المستشار تركيآل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كاشفًا عن وجود تواصل بينهما في الفترة الأخيرة.
وقال «عاشور»: «بشكر المستشار تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على مجهوداته معايا الفترة إللي فاتت. قطع معايا شوط كبير جدًا».
وأضاف: «الراجل ده بيحب النادي الأهلي جدًا، وبيقدر النادي الأهلي جدًا، وجمهور الأهلي جدًا، وعاوز يعمل كل حاجة للنادي الأهلي».
وأكد: «أنا قربت منه الفترة إللي فاتت. مفيش حد يختلف عليه. محترم احترام غير عادي. وعاوز يخدم الأهلي بأي طريقة».
وعلمت «المصري اليوم» أن حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي وقائده، طلب من تركي آل الشيخ تنظيم مهرجان اعتزال له يليق بما قدمه مع الفريق الأحمر طوال السنوات الماضية.
ووعد تركي آل الشيخ اللاعب في حالة رغبته بمواصلة لعب كرة القدم أن يقدم له عرض ملوسم واحد في الدوري السعودي، مع تكفله أيضًا بمهرجان اعتزاله.
يذكر أن النادي الأهلي كان قد أعلن عدم تجديد عقد حسام عاشور، بعد رفض الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر، استمرار اللاعب خلال الفترة المقبلة.
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