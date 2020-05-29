شكرا لقرائتكم خبر عن بادربورن مع دورتموند وبايرن ضد دوسلدورف.. أبرز مباريات الجولة 29 في البوندزليجا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنطلق مساء اليوم الجمعة، مباريات الجولة الـ29 من دوري الدرجة الأولى الألماني «بوندزليجا» لموسم 2019/2020، وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع عدة صدامات قوية خلال 4 أيام، بداية من اليوم وحتى مساء الإثنين، وهي الفترة التي ستلعب خلالها جميع مباريات الجولة.

عدة مواجهات مرتقبة منتظرة في الجولة 29، نستعرض أبرزها معكم في السياق التالي.

فرايبورج × باير ليفركوزن

فرايبورج صاحب الأرض الذي لم يعرف طعم الفوز منذ استئناف المسابقة (2 تعادل وهزيمة)، يستقبل باير ليفركوزن الذي سقط على ملعبه بنتيجة 4-1 في أسوأ هزيمة يتلقاها بملعبه هذا الموسم، والتي جاءت على يد فولفسبورج في الجولة الماضية.

المباراة ستشكل منعطفًا هامًا للفريقين، فرايبورج يريد نتيجة إيجابية تحافظ على حظوظه في تحقيق مركز مؤهل للمسابقات الأوروبية في الموسم القادم، والضيوف يدخلون هذه المباراة وهم يعلمون أن أي نتيجة غير إيجابية ستبعدهم عن حسابات التأهل لدوري الأبطال في الموسم القادم.

شالكه × فيردر بريمن

اثنان من كبار الأندية في تاريخ المسابقة، يقدمان موسمًا من ضمن الأسوأ في تاريخ كل منهما، فشالكه المتراجع بشدة لم يعرف طعم الفوز في آخر 10 جولات متعرضًا للهزيمة في آخر 3 جولات، في سجل هو الأسوأ لفريق في المسابقة خلال هذه الفترة، وسيستقبل غدًا الضيوف الذين يعانون في موقع الهبوط باحتلالهم المركز السابع عشر، وعلى بعد 6 نقاط فقط من مناطق الأمان.

لذا فإن البحث عن الفوز سيكون شعار فيردر بريمن في المباراة، وأن كان ذلك سيكون ضد فريق متعطش بشدة لنتيجة إيجابية في ظل التراجع الكبير الذي يعاني منه شالكه منذ بداية العام الحالي.

بايرن ميونخ × فورتونا دوسلدورف

المتصدر المهيمن يستقبل أحد فرق المؤخرة، عندما يحل فريق فورتونا دوسلدورف صاحب المركز السادس عشر ضيفًا على ملعب أليانز أرينا، معقل البايرن.

المباراة تبدو نظريًا في متناول المتصدر الذي اصبح على بعض خطوات قليلة من تحقيق اللقب، لكن الضيوف يدخلون المباراة وهم منتعشين بفوز هام في الجولة الماضية قربهم من مناطق الأمان بنقطة واحدة، وهم بدون خسارة في أخر 6 جولات من المسابقة (4 تعادلات وإنتصارين).

بادربورن × بوروسيا دورتموند

آخر فرصة للصاعد حديثًا للبوندزليجا نحو البقاء للموسم القادم، فأصحاب الأرض يتذيلون الترتيب برصيد 19 نقطة على بعد 9 نقاط كاملة من مناطق الأمان، وسيحل عليهم ضيفًا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب، بوروسيا دورتموند.

بادربورن لم يخسر منذ استئناف المسابقة لكنه لم يفز أيضًا (تعادل في جميع المباريات الـ3)، وستكون مواجهة الأحد هي الفرصة الأخيرة للفريق، إذا كان يبحث عن أمل نحو بقائه في المسابقة، وبالأخص أنهم يواجهون خصمًا محبطًا بعد خسارة بوروسيا دورتموند على ملعبه في الجولة الماضية ضد بايرن ميونخ وتقلص فرص حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم.

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