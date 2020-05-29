شكرا لقرائتكم تخطيط الأهلي لـ فايلر: أزارو عاوز فرصة ثانية أفضل ضم مهاجم أخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل طلبت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي من السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الإبقاء على المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المُعار لنادي الاتفاق السعودي حتى نهاية الموسم الجاري ، حيث أوصت اللجنة التي يترأسها محسن صالح وتضم في عضويتها زكريا ناصف وخالد بيبو المدرب السويسري الإحتفاظ بالمهاجم المغربي وعدم إعارته مُجدداً أو بيعه واستمراره مع الفريق.
وترى اللجنة أن أزارو يعرف جيداً طبيعة المنافسات في الدوري المصري وتأقلم مع الأهلي خلال المواسم الماضية وأوضحت اللجنة أن بقاء آزارو قد يكون أفضل بكثير من ضم مهاجم أجنبي أخر سيحتاج وقتاً للتأقلم والإنسجام في الدوري المصري ومع الأهلي لاسيما وأن أزارو حصل على هداف الدوري المصري من قبل وله خبرة قوية في المنافسات المحلية والافريقية قبل أن يتعرض لسوء حظ في الفترة التى سبقت إعارته للأتفاق السعودي حرمه من التسجيل.
ورغم أن لجنة التخطيط للكرة في الأهلي سبق وطلبت فايلر بالأبقاء على آزارو لكن المدرب السويسري رفض بقاؤه إلا أن اللجنة جددت طلبها منذ أيام بعدما تابعت عن كثب المحاولات الأهلاوية الحالية للتعاقد مع مهاجم أجنبي ووجدت أن المعروضين على النادي ليسوا أفضل حالاً من آزارو وسيحتاج أياً منهم فترة طويلة للتأقلم مع الفريق كما هو الحال مع السنغالي آليو بادجي الذى تعاقد معه النادي في يناير الماضي لكنه لم ينسجم سريعاً مع الفريق كما تسببت "جائحة" كورونا التى جمّدت النشاط الرياضي في العالم كله في تأجيل إنسجام المهاجم السنغالي مع الأهلي.
وقال مصدر في الأهلي أن لجنة التخطيط أكدت للمدير الفني أنه المسئول عن الفريق وعن بقاء أي لاعب أو رحيله لكنها فقط تمنحه "نصيحة" ويبقي القرار في النهاية متروك له لإتخاذ ما يراه مُناسباً للفريق.
على صعيد متصل ، تلقي أزارو عرضاً شفهياً من أحد أندية الدوري القطري تمهيداً للإنتقال لصفوفه في الموسم المقبل ، وعلم "اليوم السابع" أن المهاجم المغربي تلقى إتصالات من أحد وكلاء اللاعبين الذين أكدوا له أن أحد أندية الدوري القطري يرغب في شراؤه الموسم المقبل إذا رفض الاهلي عودته بعد إنتهاء الإعارة للنادي السعودي وبذلك ينضم العرض القطري لقائمة العروض التى أنهالت على المهاجم المغربي خلال الفترة الأخيرة والتى كان من بينها عرضاً من الشباب السعودي.
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