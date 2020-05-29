شكرا لقرائتكم شاهد.. رامي صبري وشيما صابر بالكمامة في شهر العسل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدى رامي صبري مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، وزوجته الاعلامية شيما صابر، وباء كرونا المستجد، بارتداء الكمامة خلال نزهة قاما بها بشهر العسل، بعدما دخلا القفص الذهبي حديثاً، وبالتحديد في الثامن من شهر مايو، ونشرت شيما صابر عبر حسابها الشخصي على موقع انستجرام صوراً جمعتها بزوجها مدافع الفريق البترولي خلال احتفالهم بشهر العسل بنزهة خاصة.

رامي صبري وشيما صابر

و شهد عقد قران رامى صبرى و شيما صابر وحفل الزفاف حضور عدد قليل من الأهل و الأصدقاء حرصا على التباعد الاجتماعى فى ظل فيروس كورونا المستجد .

رامي صبري وشيما صابر

وكان النشاط الرياضي قد توقف في مصر منذ مارس الماضي، كإجراء احترازي لموجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي اجتاح العديد من دول العالم، ومن المقرر أن يستأنف النشاط الرياضي في منتصف يونيو المقبل وفقاً لقرار رئاسة الوزراء.

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رامي صبري وشيما صابر

من ناحية أحرى ، تدرس إدارة نادى إنبى تأمين استمرار ثلاثى الدفاع الكبار فى الفريق رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، لاعبى الفريق، لضمان تواجدهم مع الفريق البترولى فى الموسم المقبل، لاسيما فى ظل رغبة المسئولين بالنادى فى تعزيز استقرار خط الدفاع.

رامي صبري وشيما صابر

وجاءت رؤية إدارة إنبى التى يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال، مدافع الفريق الشاب، أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبى الكرة المصرية الأهلى أو الزمالك فى الموسم المقبل، لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبى فى تأمين استمرار الثلاثى رامى صبرى وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى، مع الفريق فى الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين فى الموسم الجديد.