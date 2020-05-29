النصر يدشن أول منصة ذكية لتطوير فريق كرة القدم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - دشن نادي النصر منصة ذكية لتدريب وتطوير كرة القدم، والتي تسهل العملية التدريبية للمدربين واللاعبين وكذلك الإداريون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
وأبدى عبدالرحمن الحلافي المشرف العام على فريق كرة القدم بنادي النصر عن سعادته بتدشين المنصة التي قال عنها: تعتبر المنصة واحدة من أفضل منصات الذكاء الاصطناعي في عالم كرة القدم، وتم تغييرها لتتوافق مع متطلبات نادي النصر، إذ تتوفر فيها مجموعة مختلفة من الحلول الفنية والرياضية التي تجاري المتغيرات التكنولوجية في عالم كرة القدم.
وزاد: ستساهم المنصة في الارتقاء بمستويات اللاعبين من النواحي البدنية والتكتيكية، كما ستحاول التخفيف من نسب الإصابات في صفوف الفريق، وذلك من خلال طاقم فني مختص بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ضمن الفريق الفني الذي يقوده البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفريق.
وسيقوم فرق الذكاء الاصطناعي بتزويد المدرب روي فيتوريا بالبيانات التحليلية للأنشطة التكتيكية الخاصة بالمباريات وتحديد مواطن القوة والضعف في خطوط الفريق، كما تم تطبيقه في محاولة البحث عن لاعبين يتم ضمهم إلى الفريق.
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