تحديد موعد محاكمة دييغو كوستا

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جدة - بواسطة طلال الحمود - يواجه دييغو كوستا مهاجم أتلتيكو مدريد محاكمة في الرابع من يونيو المقبل للنظر في قضية تهرب ضريبي من عام 2014 إذ يطالب مدعون بسجن لاعب منتخب إسبانيا لكرة القدم لمدة ستة أشهر وتغريمه 507 آلاف و208 يوروهات.
وذكرت وثائق قانونية يوم الجمعة أن كوستا تهرب من دفع مليون و14 ألفا و416 يورو بعدم الإفصاح عن مدفوعات بقيمة خمسة ملايين و150 ألفا و622 يورو من انتقاله من أتلتيكو إلى تشيلسي في إقراره الضريبي بجانب مليون يورو إضافية من حقوق استغلال الصور.
وأوضحت الوثائق أن حكم السجن قد يتم استبداله بغرامة إضافية بقيمة 36 ألفا و500 يورو، إذ يسمح القانون الإسباني باستبدال أحكام السجن التي تقل عن عامين في جرائم لا تتعلق بالعنف بغرامة مالية.
ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق فوري من كوستا (31 عاما) الذي عاد إلى أتلتيكو من تشيلسي في 2017.
وفاز مدعون إسبان في سلسلة قضايا تهرب ضريبي ضد مجموعة من أشهر اللاعبين والمدربين في السنوات الأخيرة، ومن بينهم ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو وجوزيه مورينيو.
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