بطولة إسبانيا: تيباس يرغب في انطلاق الموسم الجديد في 12 أيلول/سبتمبر

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مدريد (أ ف ب) - أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خافيير تيباس الجمعة عن أمله في انطلاق موسم 2020-2021 اعتبارا من 12 أيلول/سبتمبر.

وعلقت الليغا منافساتها في آذار/مارس بسبب فيروس كورونا المستجد. وأجازت الحكومة استكمال موسم 2019-2020 خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين، ويرجح ان يكون موعد ذلك 11 حزيران/يونيو.

وتتبقى 11 مرحلة من الموسم الحالي، لكن تيباس أكد ان موعد انطلاق الموسم الجديد بات محددا من الآن.

وقال رئيس الرابطة في تصريحات نشرتها صحيفة "ماركا" الإسبانية الجمعة "الأهم هو ان نعرف تاريخ نهاية موسم 2019-2020"، مؤكدا ان "المقبل سيبدأ في 12 أيلول/سبتمبر".

وتابع "بإذن الله، سنعود في 11 حزيران/يونيو. نحن ننتظر دخول مدريد وبرشلونة في المرحلة الثانية" من إجراءات تخفيف قيود الاغلاق التي فرضت للحد من تفشي وباء "كوفيد-19".

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وكان الضوء الأخضر الحكومي قد أتاح للرابطة استئناف الموسم اعتبارا من الأسبوع الذي يبدأ في الثامن من حزيران/يونيو. وجاء ذلك مع تراجع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد التي تعد من الأكثر تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم.

وسجلت إسبانيا 38 وفاة و182 إصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الأخيرة. وبلغ العدد الإجمالي للوفيات 27,119، في حين أن عدد الإصابات المؤكدة يقف عند 237,906.

وفي حال تم استئناف الدوري الإسباني اعتبارا من 11 حزيران/يونيو، ستصبح الليغا ثاني بطولة كبرى في أوروبا تستكمل مباريات الموسم الحالي، بعدما شرعت البوندسليغا الألمانية في ذلك اعتبارا من 16 أيار/مايو.

كما حددت إنكلترا وإيطاليا مواعيد مبدئية للعودة، هي 17 حزيران/يونيو و20 منه على التوالي. أما فرنسا، فكانت الوحيدة بين البطولات الخمس الكبرى التي أنهت الموسم بشكل مبكر، مع تتويج باريس سان جرمان باللقب.

وقبل توقف منافسات الدوري الإسباني، كان برشلونة بطل الموسمين الماضيين يتصدر بفارق نقطتين عن ريال مدريد.